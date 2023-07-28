BM Daimi Temsilcisi İsrail'i Suçladı

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıda, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki suçları ve insan hakları ihlalleri sebebiyle sorumlu tutulmasını istedi.

Radio Pakistan'daki habere göre, BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Akram, İsrail'in Cenin'de temmuzun ilk haftasında düzenlediği geniş çaplı operasyonu güçlü şekilde kınadı.

Akram, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle sorumlu tutulmasını talep etti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında "çocuk, kadın ve erkeklerin İsrail tarafından öldürüldüğüne" dikkati çeken Akram, Tel Aviv'in bu eylemlerinin tam bir cezasızlıkla devam ettiğine işaret etti.

Akram, hukukun üstünlüğünün, herhangi bir ayrım veya çifte standart olmaksızın evrensel ve tutarlı olarak uygulandığında korunabileceğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'de uluslararası güvenlik ve barışın sağlanmasına yönelik birincil sorumluluğunu yerine getirememesinden üzüntü duyduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 20 Temmuz'da Yusuf Makamı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç hayatını kaybetmişti.

Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na 3 Temmuz Pazartesi günü askeri operasyon düzenleyen İsrail ordusunun 48 saat süren kuşatmasında havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda ise 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.