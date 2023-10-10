BM, Bingazi'deki çatışmalardan ve iletişim kesintilerinden endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Bingazi'deki çatışmalar, sivil can kayıpları ve iletişim kesintileri konusunda endişe duyduğunu bildirdi. UNSMIL, tüm taraflara sivilleri koruma yükümlülüklerini hatırlattı ve telekomünikasyonun acilen onarılmasını talep etti.

TRABLUS, 10 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde yaşanan çatışmalar, sivil can kayıplarına yönelik haberler ve devam eden iletişim kesintileri konusunda endişe duyduğunu bildirdi.

UNSMIL Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm taraflara sivilleri koruma yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.

BM misyonu, ülkenin doğu merkezli yönetiminin yetkililerini, Libya'nın ikinci en büyük kenti olan Bingazi'de çatışmaların başladığı Cuma gününden beri kesik olan telekomünikasyonu acilen onarmaya çağırdı.

Açıklamada, "Bilgiyi aramak ve paylaşmak insan hakkıdır. İletişime erişim ise çatışmalarda mahsur kalan siviller için hayati önem taşıyan bir cankurtarandır" ifadeleri kullanıldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, eski Savunma Bakanı Mehdi el-Bergusi'nin tutuklanmasının ardından kabileler arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle Bingazi'de Cuma akşamı çatışmalar patlak verdi.

Çatışmaların başından itibaren kentteki tüm iletişim kanalları sekteye uğrarken, can kaybına ilişkin haberler belirsizliğini koruyor.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, doğu merkezli yönetimin Bingazi'deki olaylar hakkında detaylı açıklama yapmasını talep etti ve çatışmalar hakkında kapsamlı bir hukuki soruşturma çağrısı yaptı.