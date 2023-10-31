BM, Batı Sahra'daki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Karar doğrultusunda, MINURSO'nun Batı Sahra'daki görev süresi 31 Ekim 2024'e kadar uzatıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Fas haber ajansı MAP'a göre, BMGK'da görüşülen 2703 sayılı karar, 2 çekimser oya karşılık 13 devletin evet oyuyla kabul edildi.

Karar doğrultusunda, MINURSO'nun Batı Sahra'daki görev süresi 31 Ekim 2024'e kadar uzatıldı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.