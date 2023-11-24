BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Çin'in Katkılarını Takdir Ediyor

BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Çin'in BM barış gücü operasyonlarına katkılarını takdir ettiğini belirterek, ülkenin bu çabalardaki hayati rolüne vurgu yaptı.

Xinhua muhabiri Wang Jiangang

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Çin'in BM barış gücü operasyonlarına katkılarını takdir ettiğini belirterek, ülkenin bu çabalardaki hayati rolüne vurgu yaptı.

Lacroix, Salı günü Xinhua ile yaptığı özel söyleşide, "Çin bizim için çok önemli" dedi.

Yetkili, "Çin'in barış gücüne yaptığı katkıyı son derece kıymetli buluyoruz. Çin ile çok güçlü bir ilişkimiz var" diye konuştu.

2023 BM Barış Gücü Bakanlar Toplantısı 5-6 Aralık tarihlerinde Gana'nın başkenti Akra'da yapılacak.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin, BM barış gücü operasyonlarına en büyük mali katkıyı sağlayan ikinci ülke konumunda.

Çin'i barış operasyonlarında kilit bir oyuncu olarak tanımlayan Lacroix, Çin'in sadece asker ve üniformalı personel göndererek değil, aynı zamanda "barış operasyonlarının etkisi ve etkinliğini artırmak için başlatılan çeşitli girişimlerin önemli bir destekçisi olarak da" kayda değer bir rol oynadığını belirtti.

Çin'in barışı koruma kabiliyetlerini vurgulayan Lacroix, ülkenin teknoloji ve özel beceri gerektiren alanlarda çok "güçlü kapasiteye" sahip olduğunu ifade etti.

Yetkili, "Barışın korunmasında önemi giderek artan pek çok özel ve sofistike beceri alanları mevcut" dedi.

Lacroix, Çin gibi ülkelerle ortaklık kurmak "son derece önemli çünkü siyasi olarak Çin'in desteğine ihtiyacımız var. BM barış gücü operasyonlarında karşılaşılan zorluklarla mücadelede donanımlı olabilmek adına Çin ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.