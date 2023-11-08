BM Barış Gücü Kongo'da isyancılara karşı operasyon başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancılara karşı operasyon başlattığı bildirildi. Operasyonun amacı, bölgedeki isyancı gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun ilerlemesini durdurmak olarak belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancılara karşı operasyon başlattığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Goma ve Sake gibi önemli kentleri güvence altına almak için "Springbok Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

Operasyonun amacının, bölgedeki isyancı gruplar arasında devam eden çatışmaları sonra erdirmek olduğunu belirten Dujarric, aynı zamanda 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun, bölgedeki ilerlemesini durdurmayı hedeflediklerini söyledi.

BM Barış Gücü askerlerinin Kongo ordusuyla bölgede devriye faaliyetlerine başladığını kaydeden Dujarric, isyancı saldırılarından etkilenen 25 bin bölge sakininin, insani yardıma ulaşabilmesine yardımcı olmak için güvenli bölgeler oluşturduklarını belirtti.

M23 üyeleri dün Kuzey-Kivu'ya bağlı Nyakabingu, Kabalekasha, Burungu ve Rushebeshe köylerinin kontrolünü uzun süren çatışmaların ardından ele geçirmişti.

İlk olarak 2012'de hükümete karşı isyana başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce defalarca büyük kentleri ele geçirdi ve BM güçlerince geri püskürtüldü.