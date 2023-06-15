BM Barış Gücü askerleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çekiliyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin gelecek 6 ay içinde ülkeden çekilmesinin planlandığını bildirdi. BM Barış Gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi kararı, KDC İletişim Bakanı Patrick Muyaya tarafından açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin gelecek 6 ay içinde ülkeden çekilmesinin planlandığını bildirdi.

BM Barış Gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi kararı, KDC İletişim Bakanı Patrick Muyaya tarafından açıklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Muyaya, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, BM Barış gücü birliklerinin gelecek 6 ay içinde çekilmesinin planlandığını duyurdu.

BM barış gücü birlikleriyle geçiş süreci üzerinde çalıştıklarını ifade eden Muyaya, çekilme kararının, üst düzey hükümet yetkilileri ile BM Barış Operasyonları Şefi Jean-Pierre Lacroix arasında yapılan toplantı sonucunda alındığını aktardı.

Geri çekilme kademeli gerçekleştirilecek

KDC'deki BM Barış Gücü misyonu, sivilleri, silahlı grupların şiddetine karşı koruyamadığı gerekçesiyle çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı.

Geçen yıl, ülkenin doğusunda barış misyonuna karşı bir dizi protesto gösterisi düzenlenmiş, aralarında 4 barış gücü askerinin de bulunduğu 36 kişi hayatını kaybetmişti.

BM gücü, 1999'dan beri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda görev yapıyor. BM barış gücü askerlerinin mevcut görev süresi, bu yılın aralık ayında sona erecek.

Silahlı gruplara alan açılmaması için geri çekilme kademeli olarak gerçekleştirilecek.