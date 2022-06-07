BM: Bangladeş'teki patlamada hidrojen peroksit yanlış etiketlendi - Haberler

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 4 Haziran'da en az 49 kişinin yaşamını kaybettiği Bangladeş'teki konteynır deposundaki yangına bağlı patlamayla ilgili, "Hidrojen peroksit konteynırları yanlış etiketlenmişti ve itfaiye köpük yerine su kullandı" açıklamasını yaptı. Örgüt, yapılan yanlışlara dikkat çekerek Bangladeş'i işyerlerindeki güvenlik açıklarını ele almaya çağırdı.

ILO açıklamasında Bangladeş'in güneydoğusundaki BM Konteyner Deposu'nda 4 Haziran 2022'de meydana gelen yangın ve patlamadan dokuz itfaiyeci de dahil olmak üzere en az 49 kişi hayatını kaybettiğini belirterek iş güvenliğine dikkat çekti. Yangının başladığı hidrojen peroksit konteynırlarının yanlış etiketlenmesi sonucu itfaiyenin köpük yerine su kullandığı, bundan sonra şiddeti kilometrelerce yayılan patlamanın meydana geldiği vurgulandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya