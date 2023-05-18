BM, Arap Ligi üyesi ülkeleri Suriye yönetimini barış sağlanması için teşvik etmeye çağırdı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Arap Ligi üyesi ülkelere, Suriye yönetimini barış sağlanması için teşvik etmeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Suriye'nin 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılımı hakkında soruyu yanıtladı.

Suriye'de barış için BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının kilit öneme sahip olduğuna dikkati çeken Haq, ülkede barış girişimlerinin bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Haq, "Arap Ligi üyesi ülkelerin Suriye yönetimini barış sağlanması için teşvik edeceklerini umuyoruz." diye konuştu.

Suriye'nin Arap Birliğine dönüşü

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Birliğe üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Arap Birliğine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise dün yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Arap Birliğine dönüşü konusunda Arap fikir birliğinin dışına çıkmak istemiyoruz. Her ülkenin kendi kararı var." demişti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Birliğe dönüşünün tüm üye ülkelerin, Suriye ile yeniden ilişki kuracakları anlamına gelmediğini belirtmişti.

Ebu Gayt, "Suriye'nin Arap Birliğine dönüş adımı, Arapların Suriye'deki krize çözüm getirme sürecini kolaylaştırma çabasıdır." açıklamasında bulunmuştu.