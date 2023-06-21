BM Afganistan Özel Temsilcisi: Taliban, kadın haklarına yönelik yasakları kaldırmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, Taliban'ın, uluslararası toplum tarafından tanınmak için 'kadın haklarına yönelik yasakları kaldırması' gerektiğini söyledi. Otunbayeva, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Afganistan'da kadınlara yönelik yasaklara değinerek, 'Taliban yetkilileri, BM'nin Afganistan halkına tam desteğini sürdürmesini sağlamak için bu yasakları iptal etmelidir.' dedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, Taliban'ın, uluslararası toplum tarafından tanınmak için "kadın haklarına yönelik yasakları kaldırması" gerektiğini söyledi.

Otunbayeva, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Afganistan'da kadınlara yönelik yasaklara değinerek, "Taliban yetkilileri, BM'nin Afganistan halkına tam desteğini sürdürmesini sağlamak için bu yasakları iptal etmelidir." dedi.

Taliban'ın, BM için çalışan Afgan kadınlara yönelik kısıtlamalarının, BM'nin ülke genelindeki faaliyetlerini zora soktuğunu belirten Otunbayeva, "Taliban yetkilileri tarafından bu yasakla ilgili bize hiçbir açıklama yapılmadı ve kaldırılacağına dair hiçbir güvence verilmedi." diye konuştu.

Özel Temsilci, "Taliban yetkilileriyle düzenli görüşmelerimde, özellikle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çıkardıkları kararname ve kısıtlamalarla kendilerine oluşturdukları engeller konusunda açık sözlüyüm. Bu kararnameler yürürlükte olduğu sürece Taliban yönetiminin uluslararası toplum tarafından tanınmasının neredeyse imkansız olduğunu kendilerine ilettik." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın, kadınların sivil toplum çalışmalarını engellemesine yönelik kararının BM'yi hedef aldığını söyleyen Otunbayeva, "Taliban, BM ve üyeleri tarafından tanınmak istiyor, aynı zamanda BM Sözleşmesinde ifade edilen temel değerlere aykırı hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Otunbayeva, 20 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğu Afganistan'da "dünyanın en büyük insani krizinin" yaşandığını, ülkenin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığından büyük endişe duyduğunu dile getirdi.

Taliban'ın kadın personel yasakları

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkede kadınların çalışmasına ve kızların eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti.

Kızların önce ortaokul ve liselerde, Aralık 2022'de ise üniversitelerde eğitim alması engellenmişti. Yine aralık ayında Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alınmıştı.

BMGK kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Nisan'da, Afganistan'daki Taliban yönetiminin BM kadın personeline getirdiği çalışma yasağını kınayan bir karar kabul etmişti.

Türkiye'nin de eş sunuculuğunu üstlendiği tasarı, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edilmiş, kararda, Taliban yönetimine kadınlara yönelik yasakları hızlı bir şekilde "geri çevirme" çağrısı yapılmıştı.