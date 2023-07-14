BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu, AB yetkilileriyle temaslarda bulundu

BM'nin Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu, AB yetkilileriyle Afganistan konusunda görüşmeler yaptı. Sinirlioğlu, AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino ile de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle Afganistan konusunda temaslarda bulundu.

Nisanda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Afganistan için Özel Koordinatör olarak atanan Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde AB'nin yanı sıra NATO'dan yetkililerle görüşmeler yaptı.

Sinirlioğlu, Afganistan'daki durumun ele alındığı görüşmelerin dışında AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic ile de bir araya geldi.

Lenarcic, Sinirlioğlu ile yaptığı görüşme hakkında sosyal medyadaki açıklamasında, Afganistan'daki durum ve gidişat hakkında önemli görüş alışverişi yaptıklarını bildirdi.

Sinirlioğlu, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino ile de görüştü. Sannino da görüşmeyle ilgili açıklamasında, Sinirlioğlu'nun yakın zaman önce Afganistan'a yaptığı ziyarete ilişkin izlenimlerini aldığını, AB'nin Afganistan halkına ilkeli yardımını; kapsayıcı ve istikrarlı, barış içinde bir Afganistan için çabalarını vurguladığını bildirdi.

Sinirlioğlu'nun bir araya geldiği AB Dış İlişkiler Servisi Siyasi Direktör Yardımcısı ve AB'nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Büyükelçi Delphine Pronk da Afganistan'da ilerlemenin insan haklarının korunmasına yönelik sarsılmaz taahhüdü sürdürmekten geçtiğini ifade etti.