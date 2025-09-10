BM 80. Genel Kurulu New York'ta Başladı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu New York'ta başladı. Kurul'un yeni başkanı Annalena Baerbock olurken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres barış ve güvenin yeniden inşası gerektiğini vurguladı. İsrail-Hamas savaşı, Rusya-Ukrayna çatışması, Afrika'daki darbeler, iklim değişikliği ve göç krizinin gündeme damga vuracağı oturumda, Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika ve Malta'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamaları dikkat çekti.

BM'nin 80'inci Genel Kurulu oturumları, ABD'nin New York kentinde resmen başladı. Genel Kurul'un yeni başkanı, Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock oldu. Açılış konuşmasında üye devletlere seslenen Baerbock, savaş, yoksulluk ve iklim değişikliği gibi küresel krizlerin çözümü için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Baerbock, konuşmasında Gazze'de açlıkla mücadele eden çocuklardan, okula gitmesi yasaklanan Afgan kızlarına, füze saldırılarından kaçan Ukraynalı ailelerden, evlerini denizin yuttuğunu izleyen Pasifik Adalılarına kadar milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 79. Genel Kurul'da küresel krizlere yönelik ortak çözümler geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını hatırlatarak, "Yeni dönemde bu ruhu ileriye taşımalı, her yerdeki insanlar için güveni yeniden inşa etmeli, sonuçlar ve barış sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Bu yılki Genel Kurul, birçok açıdan kritik görülüyor. Gündemde İsrail-Hamas savaşı, Rusya-Ukrayna çatışması, Afrika'daki darbeler, iklim krizi ve artan göç hareketleri bulunuyor. Ayrıca Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika ve Malta'nın Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" bu oturumda açıklamaları, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Ancak ABD yönetiminin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu 80 Filistinli yetkiliye vize vermeyi reddetmesi nedeniyle Filistinli liderler Genel Kurul'a katılamayacak.