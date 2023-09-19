BM 78. Genel Kurulu Başkanı: Dünya Değişim Gerçekleştirme Kapasitesine Sahip

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, dünyanın çok sayıda ve karmaşık güçlüklere karşın sonuç alıcı bir değişim gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Francis, BM'nin önemine dikkati çekerek örgütü 'benzersiz ve küresel' platform olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, dünyanın çok sayıda ve karmaşık güçlüklere karşın sonuç alıcı bir değişim gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

New York'taki BM 78. Genel Kurulu'nda konuşan Francis, BM'nin önemine dikkati çekerek örgütü "benzersiz ve küresel" platform olarak nitelendirdi.

Bu yılki görüşmelerin "çok taraflı diplomasi yoluyla tartışma, diyalog ve sorunların çözümü ile ulusları birleştirme zorunluluğunu" taşıdığını belirten Francis, "Böylesine ortak, koordineli bir yaklaşıma tarihimizin her noktasında olduğu kadar şimdi de ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Savaş, iklim değişikliği, enerji ve gıda krizleri, yoksulluk ve kıtlık gibi durumların insan hayatını doğrudan etkilediğini söyleyen Francis, milyonlarca insanın nesiller boyu sürecek yoksulluğa ve sıkıntıya mahkum edildiğini kaydetti.

Francis, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sürekli olarak ihlal edildiğini belirtirken Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "anlatılmaz acılara yol açtığını ve sayısız aileyi yok ettiğini" dile getirdi.

Savaşın aynı zamanda, gıda güvensizliğini ve enerji fiyatlarında dalgalanmayı tetiklediğini aktaran Francis, "Hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.

Dennis Francis, Ukrayna'da ve dünyanın başka yerlerinde adil ve sürdürülebilir barışa ihtiyaç olduğuna dikkati çekerken "barışa şans tanınması" gerektiğinin altını çizdi.

Afrika'nın çeşitli alanlarda ilerlemesi sürecinde "darbelerin yeniden canlanmasının" gerileyici bir adım olduğunu belirten Francis, bu eğilimlerin temel nedenleri dikkatle analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Francis, ayrıca, barışın kolektif refaha yapılan bir yatırım olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Zirvesi'nin "dolu dolu geçecek" gündemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Francis, ayrıca Kovid-19 salgınını önleme, hazırlık ve müdahale, evrensel sağlık kapsamı ve tüberküloz konularında da sağlıkla ilgili üç üst düzey toplantı yapılacağını ifade etti.

Fas'taki deprem ve Libya'da meydana gelen sel felaketi sonrası ülkelere ve halklarına taziyelerini sunan Genel Kurul Başkanı Francis, "Şu anda çaresizce ihtiyaç içinde bulunan herkese destek olmak üzere kaynakların ve yardımların hızlandırılmasını içtenlikle temenni ediyorum." diye konuştu.

Francis iklim açısından hassas bir bölgenin vatandaşı olduğunu dile getirerek, "Üye devletleri, iklim değişikliğinin devam eden ve artan etkilerinin farkına varmaya ve gerçek dönüştürücü sonuçlar vermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Bu yılın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Francis, "Bu, kendimizi Bildirge'de yer alan ilkelere yeniden adamak, hepimizin itibar ve haklar bakımından özgür ve eşit doğduğumuzu kendimize hatırlatmak için bir fırsattır." değerlendirmesini yaptı.

Tüm kadınlar ve kız çocuklarının eşit haklara sahip olması için çalışmaların devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Francis, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini destekleme konusunda kararlıyım. Bu çabalarımda bana yardımcı olması için toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusunda özel bir elçi ve özel danışman atadım." dedi.

Francis, sözlerini, "Karşılaştığımız çok sayıda ve karmaşık güçlüklere rağmen, sonuç alıcı bir değişim gerçekleştirme kapasitesine sahibiz." diye tamamladı.