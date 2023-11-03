Blinken ve Netanyahu'dan İsrail'de özel görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de özel bir görüşme için bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de özel bir görüşme için bir araya geldi. İkili bugün ayrıca Savaş Kabinesi üyeleriyle de bir araya geleceği kaydedildi.