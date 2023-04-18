Blinken, Sudan'da taraflara ateşkes çağrısında bulundu

Sudan'da hafta sonu itibariyle başlayan çatışmalarda 180 kişi hayatını kaybederken dün, ABD'li diplomatların bulunduğu konvoya ateş açıldı. Olayda ölü veya yaralı olmadığı kaydedilirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırıyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, ABD Büyükelçiliğin amblemleri bulunan araçların dün Sudan'da saldırıya uğradığını ve olayda ölü veya yaralı olmadığını ifade etti. Bakan Blinken, açıklamasında ilk bilgilere göre saldırganların Sudan ordusuyla savaşan paramiliter grup olan Hızlı Destek Güçleri (RSF) ile bağlantılı olduğunu söyledi.