Blinken, Sudan'da taraflara ateşkes çağrısında bulundu
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Sudan'da hafta sonu itibariyle başlayan çatışmalarda 180 kişi hayatını kaybederken dün, ABD'li diplomatların bulunduğu konvoya ateş açıldı.
Sudan'da hafta sonu itibariyle başlayan çatışmalarda 180 kişi hayatını kaybederken dün, ABD'li diplomatların bulunduğu konvoya ateş açıldı. Olayda ölü veya yaralı olmadığı kaydedilirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırıyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, ABD Büyükelçiliğin amblemleri bulunan araçların dün Sudan'da saldırıya uğradığını ve olayda ölü veya yaralı olmadığını ifade etti. Bakan Blinken, açıklamasında ilk bilgilere göre saldırganların Sudan ordusuyla savaşan paramiliter grup olan Hızlı Destek Güçleri (RSF) ile bağlantılı olduğunu söyledi.Blinken, bugün sosyal medya hesabından "Hem Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Burhan hem de Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalo ile görüştüm ve acil ateşkes ihtiyacının altını çizdim. Çok fazla sivil hayat çoktan kaybedildi. Diplomatik personel ve yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamanın önemini vurguladım" açıklamasını yaptı.Sudan'da hafta sonu fiili lider General Abdel Fattah al-Burhan'a bağlı ordu birimleri ile General Mohamed Hamdan Dagalo'ya bağlı bir paramiliter güç olan RSF arasında çatışmalar başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, çatışmalarda 1.800 kişinin yaralandığını ve 180 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.