Blinken'den Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni'nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni'nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blinken, "Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz" dedi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Türkiye Dünya Haberler

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