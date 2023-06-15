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Bitlis'ten ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Bitlis'ten ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Dünya Haberleri

Bitlis Müftülüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama töreniyle 325 kişilik ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, hacı adaylarının zorlu bir sefere çıktığını belirterek ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Bitlis'te 325 kişinden oluşan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bitlis Müftülüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Müftü Yardımcısı ve kafile başkanı Abdullah Temizkan'ın ardından konuşan İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, hacı adaylarının zorlu ve meşakkatli bir sefere çıktığının söyledi.

Bu yolculuğun mükafatının büyük olduğunu belirten Geylani, ibadetlerinin kabul olmasını diledi, tavsiyelerde bulundu.

Havanın yağışlı olmasından dolayı Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde devam edilen programda, ilahiler seslendirildi.

Programa, din görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Dünya

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