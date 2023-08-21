Bitlis'te Şahin ve Doğan Avlayan Kişiye İdari Para Cezası

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şahin ve doğan avlarken yakalanan kişiye 11 bin 890 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak avlanmada kullanılan malzemeler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.