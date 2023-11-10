Bitlis'te Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi. Program, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi.
Tatvan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören; Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığınca Atatürk'ün büstüne çelenk sunumuyla başladı. Program, saat 09.05'te siren sesi ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşu ve hemen ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere çekilen bayrağın yarıya indirilmesiyle sona erdi.
Yoldan geçen vatandaşlar ise araçlarını durdurarak korna sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına kamu kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS