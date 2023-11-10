Bitlis'te Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi. Program, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi.

Tatvan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören; Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığınca Atatürk'ün büstüne çelenk sunumuyla başladı. Program, saat 09.05'te siren sesi ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşu ve hemen ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere çekilen bayrağın yarıya indirilmesiyle sona erdi.

Yoldan geçen vatandaşlar ise araçlarını durdurarak korna sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına kamu kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS