Bitlis'te 12 hektarlık alanda örtü yangını çıktı

BİTLİS - Bitlis merkeze bağlı Yumurtatepe mevkiinde 12 hektarlık alanda örtü yangını çıktı.

Yumurtatepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 12 hektara yayılan yangını söndürmek için Bitlis Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri köylülerle birlikte yangına hemen müdahale ettiler. Yangının yaşam alanlarına ve ağaçlık alanlara sıçramaması için ekipler ve köylüler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alanda yabani otlar ve ekseriye geven yanmıştır. Orman İşletme Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesine ait araçlar ile toplamda köylüler ile birlikte 50 yangın söndürme işçisi ile yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı ancak bir daha yangının çıkmaması için soğutma faaliyetleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeni ise hem kendi personelimiz hemde emniyet güçleri tarafından araştırılmaktadır" denildi.