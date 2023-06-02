Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bitlis Hüsrevpaşa 4-6 yaş Kur'an Kursunda Yılsonu Etkinliği

Bitlis Hüsrevpaşa 4-6 yaş Kur'an Kursunda Yılsonu Etkinliği

Dünya Haberleri

Bitlis Hüsrevpaşa 4-6 yaş Kur'an Kursunda yılsonu etkinliği düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani ve İl Müftü Yardımcısı Gülnihal Bora'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından Kur'an okundu, hadisler ve ilahiler söylendi. Müftü Geylani, çocuklara en iyi şekilde sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Çocukların Kur'an ile büyütülmesini söyleyen Geylani, çocukların temeli nasıl alırsa öyle devam ettiklerini ifade etti.

Bitlis Hüsrevpaşa 4-6 yaş Kur'an Kursunda yılsonu etkinliği düzenlendi.

Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani ve İl Müftü Yardımcısı Gülnihal Bora'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından Kur'an okundu, hadisler ve ilahiler söylendi. İl Müftüsü Geylani, çocuklara en iyi şekilde sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Çocukların Kur'an ile büyütülmesini söyleyen Geylani, çocukların temeli nasıl alırsa öyle devam ettiklerini ifade etti.

Müftü Geylani ve Müftü Yardımcısı Bora, çocuklara belgelerini takdim ederek hediye verdi.

İl Müftüsü Geylani'nin Kur'an kursu öğreticilerine ve velilere teşekkür ettiği program yapılan dualar ile sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Feysal Geylani Bora Füzesi Bitlis Müftü Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title