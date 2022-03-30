Bitcoin, İsveç'ten daha fazla enerji tüketiyor

Kar amacı gütmeyen çevreci gruplar, Salı günü 'Kodunu değiştir, İklimi değil' adlı kampanya başlatarak Bitcoin'e çağrıda bulundu. Bitcoin üretiminin İsveç'ten daha fazla enerji tükettiğini ve sadece kodunu değiştirerek enerji tüketimini yüzde 99.9 oranında azaltacağını ileri sürdü.

Greenpeace ile Çevresel Çalışma Grubu ortaklığında başlatılan 'Kodunu değiştir, İklimi değil' adlı kampanyayla Bitcoin'e çağrıda bulunarak yazılım kodunu değiştirmesi istendi. Çevreci gruplar, Cambridge Üniversitesi verilerine dayanarak Bitcoin üretiminde tüketilen enerjinin İsveç'ten fazla olduğu belirtildi. Sadece yazılım kodunun değişmesiyle Bitcoin üretiminde yüzde 99.9 daha az enerji tüketileceği ifade edildi. .