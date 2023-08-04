Bişkek'teki camide muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde muharrem ayı dolayısıyla cemaate aşure ikramında bulunuldu. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, aşure cami avlusunda pişirilerek cemaate dağıtıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde muharrem ayı dolayısıyla cemaate aşure ikramında bulunuldu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Merkez İmam Serahsi Camisi'nde, cuma namazı çıkışında, aşure dağıtım programı düzenlendi.

Aşure, cami avlusunda 3 ayrı kazanda pişirildi.

Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Bahadır Alioğlu, burada hem aşure dağıttı hem de aşurenin önemini anlattı.

İlk kez aşurenin tadına bakan Baytemir adlı bir vatandaş, aşurenin tadını çok lezzetli bulduğunu söyledi.

Nurlan adlı bir diğer Kırgızistan vatandaşı da aşurenin tüm cami cemaatine yettiğini ifade etti.

Etkinlik, vatandaşlara aşure ikramının ardından sona erdi.