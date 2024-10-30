Üye Girişi
Haberler

Birleşmiş Milletler: Sudan'daki Çatışmalar 11 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

Birleşmiş Milletler: Sudan'daki Çatışmalar 11 Milyon Kişiyi Yerinden Etti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmaların sonucu olarak 11 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 3,1 milyon kişinin ülke dışına kaçtığını açıkladı. BM, Sudan'daki güvenlik durumunun kötüleştiğini ve yardıma ihtiyaç duyan 25 milyon insanın bulunduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Milletler'den yapılan açıklamada, "Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u yerinden edildi" denildi.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 11 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 3,1 milyon kişinin ise ülke dışına kaçtığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Sudan'a gerçekleştirdiği ziyarette ülkedeki duruma ilişkin açıklama yaptı. Pope, ülkedeki güvenlik durumunun gittikçe kötüleştiğini vurgulayarak, çatışmalar nedeniyle zor durumda olan Sudanlı siviller hakkında üzüntü verici bilgiler edindiğini söyledi.

Açlık, hastalık ve cinsel şiddetin her tarafa yayıldığını belirten Pope, "Genel Sekreter, yaklaşık 25 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu hafta yerinden edilenlerin sayısı 11 milyona ulaştı. 3,1 milyon kişi çatışmalardan kaçmak için sınırı geçti. Toplamda, Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u yerinden edildi. Yerinden edilenlerin yarısından fazlası kadın ve dörtte birinden fazlası 5 yaşın altındaki çocuklar" dedi.

Amy Pope, tüm savaşların acımasız olduğunu kaydederek, "Ancak bu savaşın sonuçları korkunç. El Cezire eyaletindeki son cinayetler ve korkunç insan hakları ihlalleri buna bir başka örnektir. Ayrım gözetmeyen saldırılar düzenleniyor, küçük çocuklar da dahil olmak üzere siviller öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

 İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.