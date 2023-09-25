Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Fatih'te Ağaç Dikti

Dünyanın birçok farklı ülkesinden Fatih'e gelen Birleşmiş Milletler Gönüllüleri heyeti, Fatih Belediyesi ile Kara Surları Millet Bahçesi 2. etabında ağaç dikme töreni gerçekleştirdi. Dünya mirası olarak tanımlanan bu bölgede ağaç dikimi yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'Birleşmiş Milletler Gönüllülük heyetinden yaklaşık 30-35 kişi ile burada tarihi mekanın dibinde ağaç dikme töreni gerçekleştirdik. Burası UNESCO Dünya Miras alanında kalan bir yer. Çok anlamlı olduğu kanaatindeyim' dedi.

Fatih Belediyesi, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri ile Fatih Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etap Alanında ağaç dikme töreni gerçekleştirdi. Tören öncesi Topkapı Kütüphanesi'nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Yöneticisi Toily Kurbanov başta olmak üzere dünyanın birçok farklı ülkesinden Birleşmiş Milletler Gönüllüleri katıldı. Konuşmaların ardından izletilen tanıtım filminde Kara Surları'nın yakınındaki evlerin azaltılarak surların etrafına Millet Bahçeleri projeleri yapılması ile Dünya Mirası olan İstanbul surlarının önemine dikkat çekmek amaçlandı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Başkanı Toily Kurbanov Kara Surları Millet Bahçesi projesinde tamamlanan 1. Etapta gezerek diğer alanlardaki projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Başkan Turan ve beraberindeki heyet Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etaba geçerek burada ağaç dikti.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Yönetim Koordinatörü Toily Kurbanov dünya mirası olarak tanımlanan bu bölgede ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini ve dünya mirası koruma konusunda büyük bir sorumluluk hissettiklerini ifade etti.

TURAN: BURASI UNESCO DÜNYA MİRAS ALANINDA KALAN BİR YER

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'Bugün Tarihi Kara Surları'nın hemen yanında Fatih Belediyemiz tarafından yaklaşık 4 yıldır çalışmaları sürdürülen Kara Surları Millet Bahçe'sinin ikinci etabında Birleşmiş Milletler Gönüllülük heyetinden yaklaşık 30-35 kişi ile ağaç dikme töreni gerçekleştirdik. Burası UNESCO Dünya Miras alanında kalan bir yer. Çok anlamlı olduğu kanaatindeyim. Birleşmiş Milletler Gönüllük heyetiyle beraber dünya miras alanı olan bölgede, dünyanın birçok kentinden gönüllüyle burada bir etkinlik gerçekleştirdik. Heyete geldikleri için teşekkür ediyorum. Burada artık bir dikili ağaçları var. İnşallah tekrar gelip burayı ziyaret ederler' dedi.

KURBANOV: DÜNYA MİRASI KORUMA KONUSUNDA BÜYÜK BİR SORUMLULUK HİSSETTİK

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Yönetim Koordinatörü Toily Kurbanov, 'İstanbul'a, Fatih'e gelmeden çok önce bu projeden haberimiz vardı. Ölçeğinin büyük olması ve amaçlarının çok güzel olması sebebiyle gayet popüler bir proje. Hem şehir bölgesini yenileyip geliştirmek hem de kültürel mirası koruyup gelecek nesillere aktarmak konusunda gerçekten saygı duyulabilecek bir proje. Bu yüzden biz de Birleşmiş Milletler Gönüllüleri olarak belediyeyle iletişime geçtik ve onlara yardımda bulunmak istediğimizi söyledik. Belediye de sağ olsun özellikle projede bizim gönüllülük esaslı yardımımıza değindi ve başkan beyin huzurunda bugün buralara gelip gözlemleyebildik. Buraya gelen ekibimiz 166 farklı ülkede çalışan bir ekip. Özellikle dünya mirası olarak tanımlanan bu bölgeye gelip dünya mirası koruma konusunda biz de büyük bir sorumluluk hissettik. Bunu Türkiye'de yapmaktan özellikle mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türk kültüründe ve DNA'sında gönüllülük gerçekten önemli bir yapı taşıdır, deprem sonrası gönüllülükle yürüyen yaraları sarma faaliyetleri gibi. Bu konuda gönüllülük kelimesinin kökenine gönül, yani kalbe bakabilirsiniz. Bu konuda bugün Ergün bey ile buraya gelip ağaç ektik ama gönlümüzü de buraya ektik' diye konuştu.