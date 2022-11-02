Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le görüşerek tahıl krizini çözüme ulaştırmasının ardından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres adına yapılan açıklamada "Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettar" olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le görüşerek tahıl krizini çözüme ulaştırmasının ardından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres adına yapılan açıklamada " Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettar" olduğu belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına bugün yapılan açıklamada "Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatı için güvenli gemi seyrini kolaylaştırarak Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasına devam ettiğine ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşılamaktadır. (Genel Sekreter) Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettar ve bu hayati gıda tedarik hattını açık tutmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı BM Koordinatörü Amir Abdulla ve ekibine teşekkür ediyor" denildi.