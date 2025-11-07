Haberler

Birleşik Krallık, Suriye Devlet Başkanı el-Şara'ya Yaptırımları Kaldırdı

Güncelleme:
Birleşik Krallık, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı. Avrupa Birliği'nin de bu kararı takip edeceği belirtildi. Yaptırımların kaldırılması, el-Şara'nın önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde gerçekleşti.

(ANKARA)- Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aynı yöndeki kararından bir gün sonra, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı. Avrupa Birliği de bu adımı takip edeceğini doğrularken, karar Şara'nın gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde alındı.

İngiltere Hükümeti, Suriye Devlet Başkanı el-Şara'nın yaptırımlarını kaldırdığını açıkladı. Hükümet, yayımladığı bildirimde, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a uygulanan yaptırımların da kaldırıldığını duyurdu. Her iki isim de daha önce IŞİD ve El Kaide'yi hedef alan mali yaptırımlara tabiydi.

Bir zamanlar HTŞ'nin üst düzey bir figürü ve daha önce El Kaide ile bağlantılı olan Şara, 2014 yılında BM ve Birleşik Krallık tarafından yaptırıma uğramıştı. Bu yaptırımlar arasında seyahat yasağı, mal varlığı dondurma ve silah ambargosu bulunuyordu.

BM Güvenlik Konseyi, dün bu önlemleri kaldırmış, gerekçe olarak "HTŞ ile El Kaide arasında aktif bağlantıların bulunmamasını" göstermişti. Bu adım, Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington'a giderek Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapmayı planladığı görüşme öncesinde gelmiş oldu.

BM: "El-Şara, Suriye Hükümeti'nin sivil lideri"

Birleşmiş Milletler tarafından karara ilşkin açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"HTŞ lideri, savaş adı olan Muhammed el-Colani ismiyle varlık dondurma ve seyahat yasağına tabi olarak yaptırım uygulananlar arasındaydı; ancak şimdi gerçek adı olan Ahmed el-Şara ismiyle Suriye Hükümeti'nin sivil lideri olarak görev yapıyor.

ABD destekli karar, geçici hükümetin ülkeye engelsiz insani erişime izin verme, (IŞİD ve El-Kaide dahil) terörle mücadele etme ve insan haklarını koruma taahhütlerini memnuniyetle karşılıyor. Konsey'in 14 üyesi lehte oy kullanırken, Çin çekimser kaldı."

"Suriyeliler için daha iyi bir gelecek adına geçişi desteklemeye kararlıyız"

İngiliz basınına konuşan bir Avrupa Birliği yetkilisi ise yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler ve Birleşik Krallık'ın kararının AB'nin alacağı tedbirlere yansıtılacağını" söyledi.

Yetkili, "Tüm Suriyeliler için daha iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak amacıyla Suriye liderliğinde ve Suriye sahipliğinde barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi desteklemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık, Nisan ayında Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırırken, Avrupa Birliği de mayıs ayında ekonomik yaptırımlarını kaldırmıştı. Ancak silah ve güvenlikle ilgili kısıtlamalar halen yürürlükte bulunuyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
