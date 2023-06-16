Birleşik Krallık Milli Günü Ankara'da kutlandı

BİRLEŞİK Krallık Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, " Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerin trajedisi aklımızda. Birleşik Krallık adına tüm Türk dostlarımıza, başınız sağ olsun ve çok geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan, 'Kral'ın Doğum Günü' nedeniyle Büyükelçilik Konutu'nda resepsiyon düzenlendi. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Türkçe olarak, "Sizleri burada, bahçemizde ağırlamak büyük bir zevk. Tüm bu Britanyalılık ruhunu, özellikle de harika bir hava eşliğinde Ankara'daki evimize getirerek harika bir iş çıkartan Komite'ye çok teşekkür ederim. Güneşli ve sıcak bir Londra'dan yeni dönmüş biri olarak, bu havanın tam bir İngiliz havası olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'MUHTEŞEM BİR YÜZYIL OLSUN'

Morris, "Burada ev sahipliği yaptığım Kral'ın ilk doğum günü kutlaması. Dolayısıyla bu yıl bizim için gerçekten çok özel bir kutlama. Bu yıl kutlanacak bir başka önemli tarih daha var. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü. Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerin trajedisi aklımızda. Birleşik Krallık adına tüm Türk dostlarımıza, başınız sağ olsun ve çok geçmiş olsun diyoruz. En iyi zamanlarınızda olduğu kadar en kötü zamanlarınızda da yanınızda olacağımıza güvenebilirsiniz. Doğum günleri aynı zamanda ileriye bakma anlarıdır ve yeni yıllar yeni hedefler ve heyecan verici fırsatlar getirir. ve bu yılın ilerleyen günlerinde, sadece bu ülkenin kuruluş yıldönümünü değil, Türkiye'nin ikinci yüzyılının başlangıcını da kutlamayı dört gözle bekliyoruz. Muhteşem bir yüzyıl olsun" diye konuştu.

BOZAY: DOSTLUKLAR EN ÇOK ZOR ZAMANLARDA SINANIR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay ise "Majesteleri Kral 3'üncü Charles'ın doğum günü münasebetiyle İngiliz halkına en içten dileklerimi ve tebriklerimi iletiyorum. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki köklü ilişkiler yaklaşık 500 yıl öncesine dayanmaktadır. Dostluklar en çok zor zamanlarda sınanır. Bu yıl Türkiye, yüzyılın en yıkıcı doğal afetiyle karşı karşıya kaldı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yakın dostumuz İngiltere, en hızlı ve kapsamlı şekilde müdahale ederek yanımızda olan ülkelerden biri oldu. Arama- kurtarma ekibini derhal bölgeye sevk eden İngiltere, Afet Acil Durum Komitesi aracılığıyla mali yardımda bulunmanın yanı sıra bir sahra hastanesi inşa etti, sağlık personeli gönderdi ve yaralıların taşınmasına yardımcı oldu, ayrıca yeniden inşa için mali taahhütte bulundu. Son yıllarda ikili ilişkilerimizin tüm alanlarında büyük ilerlemeler kaydettik. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl neredeyse 20 milyar dolara ulaştı. İkili ticaretimizi ve bölgesel yatırımlarımızı yeni bir düzeye taşıyacağına inandığımız Serbest Ticaret Anlaşma'mızın kapsamını genişletme konusunda mutabıkız. Birleşik Krallık, 2000- 2023 döneminde Türkiye'deki en büyük üçüncü yabancı yatırımcı konumundadır. 3 bin 200 İngiliz firması ülkemizde faaliyet göstermekte ve Türk ekonomisine katma değer üretmektedir. NATO müttefiki, stratejik ortak ve uluslararası toplumun iki önemli üyesi olarak Türkiye ve Birleşik Krallık, çeşitli bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve tematik konularda ortak perspektifleri paylaşmakta ve sık sık istişarelerde bulunmaktadır. Bu konulardaki iş birliğimiz sadece Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahına değil, çok daha geniş ölçüde dünya çapında katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.