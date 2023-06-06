Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki ilk kadın büyükelçisi Jill Morris, Türkiye'nin 100. yılını kutladığı bu özel yılda görevine başlamaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Morris, Türkiye'deki ilk birkaç ayının ardından yaptığı video mesajında, Türkiye'nin Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak olduğunu ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki ilk kadın büyükelçisi: Gurur duyuyorum

BİRLEŞİK Krallık'ın, Türkiye'deki ilk kadın büyükelçisi Jill Morris, "Bu göreve gelen ilk kadın olmaktan ve Türkiye'nin 100'üncü yılını kutladığı bu çok özel yılda görevime başlamaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Twitter hesabından, 'Türkiye'deki ilk birkaç ayımın ardından ilk video mesajımla size 'merhaba' demek istedim' notu ile video mesaj paylaştı. Konuşmasına Türkçe başlayarak, "Merhaba, ben Jill Morris, yeni Birleşik Krallık Büyükelçisi" diyerek başlayan Morris, "Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki 82'nci büyükelçisiyim. İlk büyükelçimiz Sir William Harborne, 1583'te, yani yaklaşık 440 yıl önce atanmıştı. Bu göreve gelen ilk kadın olmaktan ve Türkiye'nin 100'üncü yılını kutladığı bu çok özel yılda görevime başlamaktan büyük gurur duyuyorum. Öncelikle 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen herkese taziyelerimi tekrar sunmak isterim. Birleşik Krallık, deprem felaketinin başından beri Türkiye'nin yanında ve olmaya devam edecek. Geçmiş olsun Türkiye. Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortaktır. Halihazırda mükemmel ilişkilerimiz var ve önümüzdeki yıllarda bu ortaklığı daha da güçlendirmek ve her iki ülkeyi daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Son derece zengin tarihi, lezzetli mutfağı ve tabii ki Türk halkının ünlü misafirperverliği ile Türkiye'ye her zaman hayranlık duymuşumdur. Şimdi sizlerin görüşünü duymak isterim. Neler yapmalı, nereleri görmeliyim? Bu harika ülke hakkında daha çok şey öğrenirken nereleri ziyaret etmeliyim sizce? Önerilerinizi bekliyorum. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şaduman TÜRKAY/ANKARA, -