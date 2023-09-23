Birleşik Krallık'ın Covid Aşısı Başkanı: Milyonlarca insanı öldürecek yeni bir pandemi çok yakın

Birleşik Krallık'ın Covid aşısı bulma ve üretme çalışmalarını yöneten Dame Kate Bingham, bir sonraki pandeminin çok yakın olduğunu ve bu pandeminin milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceğini belirtti. Bingham, hükümetleri bilinmeyen hastalıkların tehditlerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, dünyanın bir kez daha toplu aşılar sağlaması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Birleşik Krallık'ın Covid aşısını bulma ve üretme çalışmalarını yöneten Dame Kate Bingham, bir sonraki pandeminin çok yakın olduğunu ve pandemide milyonlarca insanın öleceğini söyledi.

Dame Bingham, bir sonraki pandeminin "zaten ufukta olduğunu" ve son COVID-19 salgınından "daha fazla insanı öldürebileceğini" iddia ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri bilinmeyen herhangi bir hastalığın tehditlerine karşı hazırlıklı olmaları ve başka bir sağlık krizini önlemek için gerekli adımları atmaları konusunda uyardı. Bir gazete köşe yazısında, dünyanın bir kez daha halk için toplu aşılar sağlaması gerekebileceği konusunda uyardı.

Covid uzmanı şunları yazdı: "Bir sonraki büyük pandemi geliyor. Zaten ufukta ve sonuncusundan çok daha kötü, milyonlarca insanı öldürebilir."

"Henüz kesin olarak ne tür bir form alacağını bilmiyoruz, sadece küresel sağlık uzmanlarına göre gelişinin sadece bir olasılık olmadığını, bir olasılık olduğunu biliyoruz... Bu yeterince korkunç. Daha da korkunç olan şey, Birleşik Krallık ve dünya geri kalanının şimdiye kadar buna hazırlanmak için çok az şey yaptığı gerçeği."

Krizin ilk ortaya çıktığında dünya ne kadar hazırlıksız olduğuna geri bakarak, uzman, hükümetlerin "tehlikeli bir şekilde hazırlıksız" olduğunu, birçok kişinin bunu "kıyametvari bir kurgu" olarak gördüğünü belirtti.

Dame Bingham, krize bir "park gezisi" olarak bakabileceğimizi ve bu türden bir şey olmadığını kesin bir şekilde belirtti.

Dame Bingham, o dönemin Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından teklif edilen görevi olan yeni Birleşik Krallık Aşı Görev Gücü Başkanı olarak görevi kabul etti. Daha sonra, neredeyse 30 yıl süren bir biyoteknoloji girişim sermayedarı işinden izin alarak bir dizi aşı bulma çalışmalarına katılmaya karar verdi.

Yeni bir virüsün gelişme olasılığı hakkında yorum yaparken şunları söyledi: "Bilim insanları, her biri yüzlerce veya binlerce farklı virüsü içeren 25 virüs ailesinin farkındalar ve bunlardan herhangi biri bir pandemiye neden olmak için evrilebilir. Daha da kötüsü, keşfedilmemiş bir milyonun üzerinde virüs olabileceğini tahmin ediyorlar, bu virüsler türden türe geçebilir, dramatik olarak mutasyona uğrayabilir ve milyonlarca insanı öldürebilir."