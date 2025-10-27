Haberler

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Güncelleme:
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve özel deftere saygılarını sundu.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı ve TUSAŞ'ın ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Starmer'a, Anıtkabir ziyareti esnasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet eşlik etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Starmer, mozoleye çelenk bıraktı. Heyet ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Starmer, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak benim için bir onurdur. Birleşik Krallık ve Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak derin ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda iş birliğimizi güçlendirdikçe yalnızca daha da büyüyecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
