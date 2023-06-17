BAE Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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p>Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 15 Haziran'da Sırbistan Devlet Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Belgrad'da görüştükten sonra dün St Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
BEA Devlet Başkanı Al Nahyan, Vucic görüşmesine dair iki ülke arasında stratejik işbirliği, bölgesel ve küresel konularını görüştüklerini belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise "Halklarımızın yararına ekonomik, ikili ve her türlü iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.Şeyh Al Nahyan, dün 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında geldiği St Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Putin görüşmede BAE ile ilişkilerin çok başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çekerek Ukrayna'da tutuklu savaş esirlerinin mübadelesinde oynadığı rol için teşekkür etti.1 MİYON RUS TURİST BEKLENİYORAl Nahyan Putin görüşmesinin basına açık bölümünde bu yıl bir milyon Rus turisti ağırlamayı umduklarını vurgulayarak görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün BAE ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere St. Petersburg'da Başkan Putin ile bir araya geldim. BAE, küresel barış ve istikrara yönelik diyalog ve diplomasi yoluyla siyasi bir çözüme ulaşmayı amaçlayan tüm çabaları desteklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya