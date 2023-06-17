BAE Devlet Başkanı Putin ile görüştü

p>Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 15 Haziran'da Sırbistan Devlet Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Belgrad'da görüştükten sonra dün St Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

BEA Devlet Başkanı Al Nahyan, Vucic görüşmesine dair iki ülke arasında stratejik işbirliği, bölgesel ve küresel konularını görüştüklerini belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise "Halklarımızın yararına ekonomik, ikili ve her türlü iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.