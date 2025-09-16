Mahsa Amini'nin Ölümü ve Kadın Hakları İsyanı

Henüz 22 yaşındaki Mahsa Jina Amini üç yıl önce sıcak bir yaz günü Tahran'a vardığında birkaç saat içinde zorla tutuklanacağını, bir polis minibüsünde dövüleceğini ve daha sonra İran'ın kötü şöhretli ahlak polisi gözetimindeyken son derece şüpheli koşullar altında öleceğini hayal bile edemezdi.

Tüm bunlar başörtüsünün altından görünen bir tutam saç içindi.

Ölümü ülke çapında fırtına gibi yayılan bir protesto dalgasını başlattı.

Protestolar daha sonra "Mahsa hareketi" veya "kadın, hayat, özgürlük" olarak anılmaya başlandı.

Gösteriler, Amini'nin ölümüyle ilgili sorumluların cezalandırılması için başladı ancak kısa sürede kadın hakları ve daha geniş çaplı siyasi değişim için bir kamuoyu hareketine dönüştü.

Sloganları arasında daha fazla özgürlükten din adamı rejiminin devrilmesi ve on yıllardır süren baskının sorumlularının yargılanması taleplerine kadar uzanan geniş bir yelpaze vardı.

Mahsa Amini, İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Saggız'dan kuzenlerini ziyaret etmek ve gezmek için başkente gitmişti.

Trajik ölümü bir değişim talebini ateşledi.

O tarihten bu yana İran, din adamlarının öngöremeyeceği bir dönüşüme tanık oldu.

Sadece üç yıl içinde ülkenin en ücra köşelerindeki kadınlar bile zorunlu örtünme kurallarına açıkça meydan okumaya başladı.

İran'ın şeriat yorumu yasalarına göre, kadınlar saçlarını bir başörtüsüyle örtmek ve vücut hatlarını gizlemek için manto denilen, bol, koyu renkli pelerinler giymek zorunda.

2006 yılından bu yana, resmi adı Rehberlik Devriyeleri (Gasht-e Ershad) olan ahlak polisi birimleri bu kuralları uygulamak için devriye geziyor.

Ancak 2022'deki olaylar tüm bunları temelden sarstı.

Örtünme yasalarına karşı kamuoyunda daha önce de direniş olmuştu ancak bu direniş dağınıktı ve çoğunlukla Tahran ile diğer büyük şehirlerle sınırlıydı.

Artık çok sayıda kadın, 40 yılı aşkın süredir uygulanan katı kurallara uymuyor, bunun yerine ne giyeceğine ve nasıl giyeceğine kendisi karar vermeyi tercih ediyor.

Giderek artan sayıda kadının açıkça giydiği rengarenk elbiseler, gömlekler, kot pantolonlar ve etekler, oldukça muhafazakar İran toplumunda, Mahsa Amini'nin ölümünün ne kadar büyük bir deprem yarattığının işareti.

İranlı avukat ve cinsiyet eşitliği aktivisti Samaneh Savadi, "Bu hiçbir zaman sadece bir bez parçasıyla ilgili değildi" diyor ve devam ediyor:

"Bu, devletin kadınların bedenleri ve seçimleri üzerinde kontrol kurmasıyla ilgili. Aynı kontrolün, kadınların hayatlarını ele geçirmesi, yaşamlarının her alanını; işlerini, eğitimlerini, ilişkilerini, her şeyi şekillendirmesiyle ilgili."

Peki muhafazakar İran toplumunun temelleri sarsıldı mı, yoksa bunlar sadece kozmetik değişiklikler mi?

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nde Ortadoğu uzmanı olan Dr. Dara Conduit, SBS kanalına yaptığı açıklamada, "[Bu protestolar] birdenbire ortaya çıkmadı" diyor.

Conduit devam ediyor:

"İran'daki kadın hareketi, en azından son 20 yıldır, kadın sorunlarını siyasallaştırmak, kadınlara daha fazla özgürlük kazandırmak adına büyük çaba sarf ediyor. Bu çabalar, 2000'lerin başındaki Milyon İmza kampanyasıyla başlayıp 2010'lardaki Gizli Özgürlüğüm Kampanyası'na kadar uzanıyor."

Ve en azından görünüşte bunun işe yaradığına dair kanıtlar var.

Üç yıl önceki protestoların bugüne en belirgin etkisi, kadınların İran toplumunda artık kamusal alanda daha görünür olması.

BBC'ye konuşan genç bir kadın, "Başımı örtmeden, pantolon ve kısa bir ceket giyerek dışarı çıkıyorum. Kimse bir şey söylemiyor" diyor.

İran dışında yaşayan ancak sık sık ülkesine seyahat eden Shadi, "Toplum tamamen değişti. İran'a yaptığım son seyahatte hiç başörtüsü takmadım" diyor.

Maryam isimli bir diğer kadın da, "Artık havaalanı güvenliğinden başörtüsü takmadan geçebiliyorsunuz, bankalara ve sosyal hizmetler binalarına gidebiliyorsunuz" diyor.

Bu değişimin çok büyük bir maliyeti oldu.

Bağımsız kaynakların hazırladığı raporlar, 2022'deki protestoların ilk birkaç ayında, aralarında çocukların da bulunduğu 500'den fazla protestocunun polis ve güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü gösteriyor.

Protestolarda çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Binlerce kişi tutuklandı.

Ve son üç yılda gösterilere katılan en az 12 kişi, farklı suçlamalar nedeniyle idam edildi.

Aktivistler, bu mahkumlara adil bir yargılama hakkı verilmediğini söylüyor.

Sanıkların aileleri, birçok kişinin işkenceyle itirafta bulunmaya zorlandığına inanıyor.

İran protestolara yabancı değil.

Geçmişte de kurulu düzen, muhalefeti neredeyse her zaman güç kullanarak bastırdı.

Sadece gösterileri değil, umudun kendisini de söndürdü.

Hükümet, Amini'nin ölümünün ardından sokak gösterilerini bastırmayı başarsa da, İran'ın içinde ve dışında birçok kişi, hükümetin kalıcı bir değişimi engelleyemediğini söylüyor.

Mahsa hareketinden sonra İran'ın artık eskisi gibi bir ülke olmadığını ekliyorlar.

Peki gerçekten öyle mi?

Dr. Conduit gibi bazıları, hükümetin taktiklerinin yumuşamadığını, aksine evrildiğini ve kurumsal düzeyde hala sertlik yanlılarının söz sahibi olduğunu öne sürüyor.

İran parlamentosu, 2023 yılında kadınların kamusal alanda görünüm ve giyimine yönelik sert kısıtlamalar getiren Hicab ve İffet yasa tasarısını onayladı.

Ancak yaygın öfke ve direniş, hükümeti tasarıyı rafa kaldırmaya zorladı.

Yine de birçok kişi bunun hükümetin kadın hakları konusunda taviz verdiği anlamına gelmediğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir kurum olan Uluslararası Bağımsız Hakikate Ulaşma Misyonu'ndan İran üzerine çalışan uzmanlar, bu yılın mart ayında Nur Planı adıyla hayata geçirilmek istenen plan için alarm veren bir rapor yayımladılar.

Bu planla, örtünmeye yönelik yönetmeliklerin uygulanmasında, gelişmiş gözetleme tekniklerinin (insansız hava araçları, yüz tanıma teknolojisi ve ihbar uygulaması gibi) kullanılması amaçlanıyor.

Raporda ayrıca, kuralları ihlal eden kadınlara verilen ağır hapis cezalarının artırıldığı vurgulanıyor.

İran, BM uzmanlarının raporuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Tüm bunlar yaşanırken ülke sokaklarında, bir kafenin dışında, parkta veya alışveriş merkezinde, şehirlerde ve küçük kasabalarda, genç kadınlar ve erkekler daha önce hayal bile edilemeyecek şekillerde sosyalleşiyor ve birlikte vakit geçiriyorlar.

Bir değişimi yaşıyorlar ama bu yeterli mi?

BBC'ye konuşan Sonia, "Şehirlerin daha güzel ve başörtüsü tabusunun daha zayıf olduğu doğru" diyor ve devam ediyor:

"Ancak protestocular bundan daha fazlasını istiyordu. Biz ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, siyasi tutukluların özgürlüğü ve laik bir hükümet istiyoruz."

BBC'ye konuşan birçok kişi de bu görüşü paylaşıyor.

Aliyeh, "Başörtüsü kaldırıldı ama kadın istihdamı hâlâ düşük ve çoğunlukla maddi anlamda erkeklerin kazançlarına bağımlı oluyorlar" diyerek başka bir gerçeğe dikkat çekiyor.

"Yasa değişmediği, kadınlar dışarı çıkmaktan korkmadığı sürece hiçbir şey gerçek anlamda değişmeyecektir" diyor.

Tüm bunlara rağmen, İran'da zamanın geri çevrilemeyeceğine ve 2022'de yükselen sağır edici hoşnutsuzluk sloganlarının kolayca susturulamayacağına inananlar var.

Savadi, "Artık her zamankinden daha fazla kadın, yasa değiştiği için değil, yasaya açıkça meydan okuyarak ve risklerin tamamen farkında olarak kamusal alana başörtüsü takmadan çıkıyor" diyor ve devam ediyor:

"Tartışma yeni bir boyuta geçti. Zorunlu başörtüsü mücadelesi artık daha geniş anlamda özgürlük mücadelesinin bir sembolü olarak görülüyor.

"Şu anda sanki küllerin altında kalmış, bastırılmış bir ateş var gibi hissediyorum. Ama eminim ki o ateş tekrar yükselecek."

Bunlar hiç şüphesiz Mahsa Amini'nin mezarına, el yazısıyla şu mesajı bırakan kişinin de paylaştığı duygular:

"Adın bir sembol oldu."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.