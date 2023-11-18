Binlerce Yemenli İsrail'in Gazze'deki suçlarını kınadı

Binlerce Yemenli, İran'ın desteklediği Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da düzenledikleri protestoda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlemeyi sürdürdüğü "suçlarını" kınadı.

Husilerin çağrısı üzerine, Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü bazı sivillerin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi başkent Sana'nın merkezindeki 60. Cadde'de toplandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlemeyi sürdürdüğü "suçlarını" kınayan göstericiler ayrıca İsrail ve Amerikan ürünlerini boykot etmeye çağıran pankartlar da taşıdı.

Bu arada Husilere bağlı ajans SABA'nın haberine göre, gösteride yayınlanan bildiride, Arap ve İslam ülkelerinin halklarına, işgal altındaki Filistin'de İsrail'e karşı mücadele veren "mücahitleri" desteklemeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü cinayet ve suçlar ile hastanelerde prematüre bebeklerin ve yeni doğan bebeklerin ölmesine yol açacak şekilde çocukları ve kadınları hedef alması" kınandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 57'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 378 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.