Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Şehrimizde toplam 112 bin 414 konut inşa edilecek. Şu ana kadar ihalesi yapılıp, başlayan konut sayımız 40 bin 546. Bu sayı her geçen gün artıyor" dedi.

Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesi Akyar Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Tamamlanan daireleri gezen Güngör, yetkililerden bilgi aldı. Depremzedelere, konutlarının 1 yıl içerisinde teslim edilmesi için tüm kurumların büyük bir gayret gösterdiğini belirten Güngör, "Hak sahipliğine konu olan konut sayısı 82 bin 104, köy evi sayısı ise 30 bin 310. Şehrimizde toplam 112 bin 414 konut inşa edilecek. Şu ana kadar ihalesi yapılıp, başlayan konut sayımız 40 bin 546. Bu sayı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kalıcı konutların alt ve üstyapı imalatlarında TOKİ'miz ile iş birliği içerisinde çalışıyor, kolaylaştırıcı rol oynuyoruz. Yeni Kahramanmaraş'ı inşa ediyoruz. Bunun için de el birliğiyle çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Kahramanmaraş'ımız, kısa süre içerisinde sadece ülkemizin değil; dünyanın gözde şehirlerinden birisi olacak" dedi.

'YERİNDE DÖNÜŞÜM BAŞVURUSU 30 BİNİ GEÇTİ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yerinde dönüşüm projesinin de başvurularının devam ettiğini belirten Güngör, "Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizi esas aldığımızda Akyar, Karacasu ve Önsen bölgesinde toplamda 15 bin kalıcı konut yapılıyor. Yıkılan ve hak sahipliğine konu olan yapıların büyük bir çoğunluğu yine yerinde yapılacak. Bakanlığımız da bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Yerinde dönüşüm projesi hayata geçirildi. Kahramanmaraş'ımızda 30 binin üzerinde hemşehrimiz yerinde dönüşümden faydalanmak için müracaat etti. Vatandaşlarımızın yerinde dönüşüme göstermiş olduğu ilgi bizleri de memnun etti" diye konuştu. (DHA)