Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü kırsalında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının ardından bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğünce 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 40 personel, 3 iş makinesi ve Genç itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.