Bingöl'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, Kiğı ilçesine bağlı Ağaçöven köyündeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Depreme ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BİNGÖL'un Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, Kiğı ilçesine bağlı Ağaçöven köyündeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.19'da oldu. Yerin 8.47 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kiğı'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde, Kiğı ilçesine bağlı Ağaçöven köyünde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Depreme ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4, merkez üssünü ise Kiğı ilçesine bağlı Demirkanat köyü olarak açıkladı.