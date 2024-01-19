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Bilim İnsanları, 15,5 Milyon Yıl Önce Yaşamış Yeni Bir Kedi Türü Keşfetti

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Bilim insanları, yaklaşık 15,5 milyon yıl önce İspanya'da yaşamış yeni bir kedi türü keşfetti. Magerifelis peignei adlı kedi türü, İber vaşaklarına benzer yırtıcı davranışları olan ve avlarını boğan küçük kedilerin alt grubuna ait olduğu belirtiliyor. Bu türün keşfi, tarih öncesi Avrupa'daki kedigillerin çeşitliliği ve evrimi konusundaki anlayışı artırdı.

Bilim insanları, yaklaşık 15,5 milyon yıl önce günümüz İspanya'sında yaşamış yeni birkedi türü keşfederek, bu dönemdeki kedigillerin çeşitliliğine daha fazla ışık tuttu. Magerifelis peignei adlı kedi türü, İber vaşaklarına benzer yırtıcı davranışları olan ve boğaza uygulanan ısırıklardan sonra "orta büyüklükteki avları" boğan küçük kedilerin alt grubuna ait olduğu belirtiliyor.

Yeni tür, 2007'de İspanya'nın Madrid şehri yakınlarındaki Príncipe Pío-2 bölgesinde ortaya çıkarılan fosil kalıntılarına dayanılarak tanımlandı. Araştırmacılar, tarih öncesi kediye ait iyi korunmuş kısmi çene kemiği kalıntıları ve kesici dişler hariç tüm dişlerin ortaya çıkarıldığı fosil kalıntılarını inceledi.

Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları, "Çok iyi korunmuş durumdaki bu örnek, alt çenenin tamamını ve kesici dişler hariç tüm dişleri gösteriyor" dedi. Araştırmacılar, bu örneğin günümüze kadar bilinen en eksiksiz erken dönemde yaşamış kedigil fosillerinden biri olduğunu belirtti.

Orta Miyosen döneminde yaşadığı tahmin edilen M. peignei'nin "avlanırken güçlü bir ısırığa" sahip olabileceği belirtiliyor.

Bu kedigilin alt çene kemiklerinin parçalarını inceleyen araştırmacılar, M. peignei'nin günümüz kedilerinden "nispeten daha büyük hayvanlar" avlamış olabileceğini düşündürdü. Araştırmacılar, bu türün diğer kedigillerden bazı farklı özelliklere sahip olduğunu, bu özelliklerin ise tarih öncesi Avrupa'daki kedigillerin çeşitliliği ve evrimi konusundaki anlayışı artırdığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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