Bilim İnsanına Yurt Dışında Yardım Kampanyası Başlatıldı

ABD'nin Chicago kentinde karşılaştığı usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kalıp görevden uzaklaştırıldığı, ardından da vizesinin iptal edildiği iddiasıyla Kanada'ya başlattığı protesto yürüyüşünün ardından gözaltına alınıp, tutuklanan bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in (36) 50 bin dolar kefalet karşılığı serbest bırakılmasına karar verildi. Kendisi ve ailesi bu parayı karşılayamayan Dölek için yurt dışı kaynaklı yardım kampanyası başlatıldı.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansından sonra özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne gitti. Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) araştırma görevi yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'da iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü. Öte yandan yaşadıklarını sosyal medya hesabından da aktaran Dr. Dölek, paylaşımında, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı. Bunu her resmi ihbar kanalından bildirdim. Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok" ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIP VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Yaşadıklarıyla ilgili paylaşımlarının ardından 1 yıl önce görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen Dr. Dölek'in bir süre önce de vizesi iptal edildi. Sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek, eylül ayında ABD'nin Mohawk bölgesinde gözaltına alınıp tutuklanarak New York Buffalo Federal Tutukevi'ne konuldu. Dr. Furkan Dölek'in ayrıca yürüyüşü sırasında fazla eşyalarından kurtulmak için çantasını attığı anların videosunu paylaştığı görüldü.

KEFALETİ KARŞILAMAYINCA KAMPANYA BAŞLATILDI

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alınıp, yetkili mercilerle tutuklandığı belirtilen Dr. Dölek'in, sağlık durumunun iyi olduğu ailesine bildirildi. Öte yandan Türk Amerika Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Seyit Şahin, Avukat Erol Gülistan ve Avukat Gökhan Kıran, Dr. Dölek'in davasını üstlendi.Önceki gün Dölek'ten iyi haber geldi. Mahkeme, Dölek'in 50 bin dolar kefalet karşılığı serbest bırakılmasına karar verildi. Kendisi ve ailesi bu parayı karşılayamayan Dölek için yurt dışı kaynaklı 'GoFundMe' isimli kuruluş üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.

'İŞ İNSANLARINDAN DESTEK BEKLİYORUZ'

Furkan Dölek'in annesi Zuhal Dölek, buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Süreci anlatan Dölek, "Kefaletle tahliye kararı verildi ancak parayı denkleştiremediğimiz için Furkan henüz serbest değil. Kefalet ödendikten sonra inşallah dışarıda tutuksuz olarak süreç devam edecek. Yurt dışındaki arkadaşları GoFundMe üzerinden kampanya başlattılar. İnşallah bu kefareti karşılayıp Furkan'ı dışarı çıkarırsak ve sonraki süreçte bu kefalet geri ödenirse orada hukuk mücadelesi veren Türkler için kullanacağız. Serbest kalırsa oradaki bilimsel çalışmalarına ve hayatına devam edecek. Çünkü yarım kalan deneylerinin ve projelerinin kaygısını çekiyor hala içeride. Dışişleri Bakanlığımız hep destek verdiler, yine vereceklerine inanıyorum. İş insanlarından da destek bekliyoruz. En son bugün beni aradı, konuştuk. Süreçten çok ümitlenmek istemediğini belirterek 'Ben çok ümitleniyorum ama hayal kırıklığına uğruyorum' dedi. Bekliyoruz, inşallah toparlanacağız, inşallah oğlum özgürlüğüne kavuşacak" dedi.

'PARAYI VERECEK GÜCÜMÜZ YOK'

Furkan'ın babası Hasan Dölek ise "Kefalet kararına çok sevindik. Avukatlarının beklentileri, 5-10 bin dolar gibiydi ama mahkeme 50 bin dolar dedi. Avukatların ödeyebileceği limit 20 bin dolarmış. Bu durum moralimizi bozdu. Orada kampanya başlatıldı ama devlet büyüklerimizden eğer bir ödenekleri varsa büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımızdan yardım etmelerini bekliyoruz. Bizim bin dolar bile verecek gücümüz yok ama uğraşıyoruz, sağdan, soldan toparlamaya" diye konuştu.