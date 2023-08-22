Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınının havadan ve karadan kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi sınırı yakınındaki Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriyor. Ekipler, Bilecik il merkezi ve Osmaneli ile Yenişehir'in birçok noktasından dumanı görülebilen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.