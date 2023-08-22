Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Yenişehir'de Yeniden Başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçradı. Yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı ancak başka bir mahallede yeniden başladı. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale etti.