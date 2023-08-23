Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçradı. Yangına 200 personel, 28 araç, 20 iş makinesi ve 5 helikopterle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları devam ediyor.