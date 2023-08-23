Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçradı ve geniş bir alana yayıldı. Yangın, 19 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesi'nde çıkan, rüzgarın etkisiyle Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçrayıp, geniş bir alana yayılan orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı. 1 uçak, 6 helikopter ve 500 personelle müdahale edilen yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesi sınırlarında dün 15.30 sıralarında çıkan orman yangını, Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçrayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler söndürme çalışmalarını yaparken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Alevlerin, Yenişehir ilçesine bağlı 1050 nüfuslu Terziler Mahallesi ile yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Hayriye Mahallesi'ne ulaşmaması için mahallelinin desteğiyle set oluşturulurken, Bilecik'teki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyelerinden ikisi tedbir amaçlı boşaltıldı. Zaman zaman kontrol altına alınmasına rağmen, rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangın için söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.Çalışmalara sabahın ilk ışıklarından itibaren 1 uçak, 6 helikopter, 1 yangın yönetim aracı, 27 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 18 su tankeri, 19 iş makinesi ve 500 personelle yeniden başlandı. Alevler, saat 10.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Kızılçam ve tarım alanlarından oluşan yaklaşık 50 hektar alana zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)