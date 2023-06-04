Bilecik'te Vekaletle Kurban Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'te Vekaletle Kurban Hizmetleri Toplantısı Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 1993 yılından buyana ortaklaşa yürüttüğü ve 143 ülkede 436 bölgede usulüne uygun olarak kesimi yapılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'nın 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' temalı 2023 yılı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Osmanlı Camii İmam Hatibi Yunus Emre Kurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açış konuşmasını Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığının hayatın her alanında var olduğuna değinen Müftü Erhun, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu millete din hizmeti vermekle yükümlü bir kurumuz. Başta namaz olmak üzere bütün ibadet konuları bizim hizmet alanımızdır. Bu hizmet alanlarından biri de kurban ibadetine rehberlik etmektir" dedi.

TDV'nin çalışmalarının yanı sıra geçmiş yıllarda yapılan faaliyetler ve yardımlar hakkında bilgilendirmede bulunan Uzmanı Dağlı, "Ülkemizde vatandaşlarımız başkanlığımızdan, vekalet yoluyla kurbanlarının bir kısmını yurt içinde bir kısmını da yurt dışında kesilmesini talep etmektedir. Dolayısıyla yurtdışında kesilen kurbanlarımız özellikle Afrika kıtasındaki fakir olan insanlara ulaştırılması çok büyük bir hayra vesile olmaktadır" dedi.

Toplantı, Diyanet İşleri Uzmanı Dağlı'ın '2023 Yılı Vekaletle Kurban Kesimi' sunumunun ardından sona erdi.

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi binasının konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Ali Erhun, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, vaizler, din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticileri katıldı. - BİLECİK