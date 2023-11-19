Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 464 sikke ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı

Bilecik'te yapılan tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 464 sikke, 3 taş tablet ve 5 tablo ele geçirildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 464 sikke ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 6 araçta ve 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada 464 sikke, 3 taş tablet ve 5 tablo ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sikkeler incelenmek üzere müzeye teslim edilecek.