Bilecik'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi
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Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik oeprasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, çok sayıda tarhii eser niteliğinde obje ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre,Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, jandarma sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yöenlik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 6 araçta bulunan 17 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda ise 3 adet taş tablet, 464 adet sikke ve 5 adet tablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki eşyalara el konuldu. - BİLECİK