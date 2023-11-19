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Bilecik'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.