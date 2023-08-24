Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bilecik-Eskişehir kara yolundaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik- Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.