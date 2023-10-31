Bilecik'te Filistin'e bağışlanacak hayır çarşısı kuruldu

Bilecik İl Müftülüğü tarafından, geliri Filistin'e bağışlanacak hayır çarşısı kuruldu. İl Müftüsü Ali Erhun, hayır çarşısında emeği geçenlere teşekkür etti ve tüm halkı davet etti.

Bilecik'te geliri Filistin'e bağışlanması planlanan hayır çarşısı kuruldu.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından, geliri Filistin'e bağışlanacak hayır çarşısı kuruldu. Yediler Camii bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına İl Müftüsü Ali Erhun katılım gösterdi. Erhun, hayır çarşısında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, "Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumlara dua edeceğiz. Hayır çarşısı Kayıboyu Camii bahçesinde de gerçekleşecek. Tüm halkımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ardından Müftü Ali Erhun Filistin için dua etti. - BİLECİK