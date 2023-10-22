Bilecik İl Müftülüğü Ekim Ayı Personel Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen personel toplantısı, Ekim ayında da yapıldı. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığından gelen yazılar ve güncel konular değerlendirildi ve görevlilerin istek ve önerileri dinlendi. Ayrıca, İl Müftülüğü bünyesinde yapılan projeler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen personel toplantısı bu ay da gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve din görevlilerinin katıldığı Ekim Ayı Personel Toplantısı Kayıboyu toplantı salonunda yapıldı. Üniversite Uluçınar Camii İmam Hatibi Yaşar Baklacı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, din görevlilerince her ay okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı. Gündemin okunmasıyla devam eden toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığından gelen yazılar ve güncel konular değerlendirilerek görevlilerin istek ve önerilerini dinledi.

Toplantı akabinde İl Müftümüz Ali Erhun tarafından din görevlilerine Bilecik Müftülüğü bünyesinde yapılan projeler hakkında sunum gerçekleştirildi. - BİLECİK