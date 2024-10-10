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Biden ve Netanyahu, Lübnan'daki İnsani Durumu Görüştü

Biden ve Netanyahu, Lübnan'daki İnsani Durumu Görüştü
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'da sivillere yönelik zararların en aza indirilmesi çağrısında bulundu. Beyrut'taki hava saldırıları sonrası yerinden edilen sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için diplomatik çabaların arttırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'da sivillere yönelik zararın "en aza indirilmesi" çağrısını yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, özellikle de Beyrut'un yoğun nüfuslu bölgelerine dikkat çekti.

Biden, yerinden edilen Lübnanlı ve İsrailli sivillerin güvenle evlerine dönebilmesi için, "diplomatik çabalara duyulan ihtiyacın" altını çizdi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı telefon görüşmesinde Biden, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısını "kesin şekilde kınadı" ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik taahhüdünü vurguladı.

Beyaz Saray'dan alınan bilgiye göre Biden ile Netanyahu, Gazze'deki insani durumu ve "Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest kalması için diplomasiye duyulan ihtiyacı" da görüştü.

Biden ile Netanyahu, gelecek günlerde doğrudan ve ulusal güvenlik kurulları vasıtasıyla yakın temasta kalmak üzere görüş birliğine vardı.

İsrail jetlerinin Beyrut'un kalabalık mahallelerine yönelik hava saldırıları düzenlediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği biliniyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde yüz binlerce kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığı birçok mahalle için, yeni tahliye emirleri yayınladı.

İsrail ordusu söz konusu emirleri, belli bir bölgeye saldırı düzenlemeden önce sivilleri uyarmak amacıyla yayınladığını söylüyor. Ancak bu uyarıların belirsiz ve işlevsiz olduğu yönünde birçok eleştiri de dile getiriliyor.

İsrail, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyine yönelik kara operasyonu ve işgale başladığından bu yana, 1100 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Lübnanlı yetkililer sadece dünkü saldırılarda 22 kişinin öldürüldüğünü, 80 kişinin yaralandığını açıkladı. Ekim 2023’ten beri Lübnan’da öldürülen kişi sayısı da 2119’a çıktı.

Ülkede yaklaşık 1,2 milyon kişinin çatışma ve saldırılardan kaçarak yer değiştirdiği belirtiliyor.

Lübnan hükümeti, İsrail'in Hizbullah'a yönelik hava saldırıları nedeniyle 400 binden fazla kişinin de Suriye'ye kaçtığını açıkladı.

İsrail: İran'a yanıtımız ölümcül ve şaşırtıcı olacak

Öte yandan İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına İran'ın nasıl yanıt vereceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a saldırısının, 'ölümcül, hassas ve ansızın" gerçekleşeceğini ileri sürdü.

Askeri bir toplantıda konuşan Gallant, "Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar" dedi.

ABD ile İsrail arasındaki görüşmelerde, İran'a verilecek yanıtın sınırlarının da masaya yatırıldığı belirtiliyordu.

BBC

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Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun 'Lübnan yeni bir Gazze olabilir' çıkışına sert tepki

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