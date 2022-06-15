Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu - Haberler

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Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

AA - Dildar Baykan Atalay - Dünya
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya tarafından işgale uğrayan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımında bulunacaklarını duyurdu. Biden, bu güvenlik yardımının içinde ağır silahlar, kıyı savunma ekipmanları ve gelişmiş füze sistemleri için cephaneliklerin yer aldığını vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 100 günü aşkın bir süredir devam ederken ABD Başkanı Biden'dan savaşa önemli ölçüde etki edecek bir açıklama geldi. Biden, yaptığı yazılı açıklamada bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Rusya ile devam eden savaşı ele aldıklarını kaydetti.

"AĞIR SİLAHLAR VERİLECEK"

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdüreceğini dile getirdiğini belirten Biden, "Zelenski'yi ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolar daha güvenlik yardımı yapacağı konusunda bilgilendirdim. Bu yardımlar arasında, ağır silahlar, kıyı savunma silahlarının yanı sıra Ukrayna'nın Donbas'taki savunma operasyonları için gerekli gelişmiş füze sistemleri için cephanelikler yer alacak." ifadesini kullandı.

EK İNSANİ YARDIM PAKETİ

Biden, görüşmede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bugün Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısındaki Ukrayna'ya uluslararası desteğin artırılmasına yönelik çabalarının da ele alındığını aktardı. Öte yandan ABD'nin savaş mağduru Ukraynalılara yönelik yardım sözünü de yinelediğini kaydeden Biden, "Bugün ayrıca Ukrayna içindeki insanlara yardım için 225 milyon dolarlık ek insani yardım duyuruyorum. Bunun içinde güvenli içme suyu, tıbbi ihtiyaçlar, sağlık malzemeleri, gıda, barınma ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması için nakit paralar olacak." ifadesini kullandı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Dünya

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